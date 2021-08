Tolles Fußballspiel in der Bezirksliga West: Vor 150 Zuschauern in Reil – die Partie wurde wegen der Regenfälle kurzfristig von Kröv auf den Kunstrasen verlegt – unterlag die SG Mont Royal Kröv/Reil/Pünderich/Burg/Enkirch trotz einer starken Leistung dem Titelkandidaten SG Saartal Schoden mit 2:4 (2:2). Am Ende machte Saartals Torjäger Lukas Kramp mit einem Doppelpack in der Schlussphase den Unterschied aus.