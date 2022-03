Reil

Mont Royal ist in Geisfeld gebeutelt

Nach dem 2:2 gegen die in den letzten Wochen starke SG Arzfeld steht am Mittwoch um 20 Uhr für die SG Mont Royal Reil/Kröv/Pünderich/Burg/Enkirch ein Duell gegen eine Mannschaft an, die nicht unbedingt vor Selbstvertrauen strotzt. Es geht zur SG Geisfeld/Rascheid, die jüngst dreimal hintereinander verloren hat. Ob die Gäste diese Negativserie verlänger können? Das Ziel ist es auf jeden Fall.