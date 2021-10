Enkirch

Mont Royal ist Favorit

Nach dem Last-Minute-Sieg im Nachholspiel in Speicher will die SG Mont Royal Reil/Kröv nun im Heimspiel am Sonntag um 14.30 Uhr in Enkirch in der Fußball-Bezirksliga West gegen die SG Baustert nachlegen. Der Tabellenneunte Mont Royal ist Favorit gegen den Vierzehnten.