Es läuft die siebte Minute der Nachspielzeit, als sich ein langer Einwurf den Weg in den Strafraum des SV Speicher bahnt. Irgendwie wird er von einem Spieler der SG Mont Royal Reil/Kröv mit dem Kopf verlängert und landet bei Felix Hieke. Der hatte schon einen Treffer an diesem Abend erzielt und ließ sich erneut nicht lange bitten. Hieke traf zum 3:2 (1:0)-Sieg seiner Mannschaft, Schiedsrichter Felix Faber pfiff die Partie in der Fußball-Bezirksliga West danach nicht mehr an.