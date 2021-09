Nach dem 1:4-Pokal-Aus vor zehn Tagen beim Bezirksliga-West-Kollegen SV Konz hatten die Fußballer der SG Mont Royal Kröv/Reil/Pünderich/Burg/Enkirch Zeit zum Regenerieren, denn das Gastspiel am vergangenen Wochenende beim SV Speicher wurde auf den 20. Oktober verlegt. Die personellen Sorgen sind bei Mont Royal aber vor dem Heimspiel am Sonntag um 14.30 Uhr in Kröv gegen die SG Geisfeld/Rascheid nicht weniger geworden – im Gegenteil.