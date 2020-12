Kröv

Für die SG Mont Royal Reil/Enkirch/Kröv/Pünderich/Burg steht am fünften Spieltag der Fußball-Bezirksliga West ein Heimspiel in Kröv am Samstag (17 Uhr) gegen den SV Konz auf dem Programm. Die Gastgeber stehen nach vier Spielen mit sechs Punkten auf Platz sechs, wobei die drei Unentschieden, jeweils nach Führung, sehr bitter waren.