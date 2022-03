Reil

Mont Royal: Gräfen freut sich auf Zeltingen

Für die SG Mont Royal Reil/Kröv steht am Sonntag um 14.30 Uhr in der Fußball-Bezirksliga West das Auswärtsspiel beim SV Zeltingen-Rachtig an. Für einen ist die Partie eine spezielle – und zwar für SG-Coach Karl-Heinz Gräfen.