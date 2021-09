Heimspiel im Enkircher Wald für die SG Mont Royal Kröv/Reil/Pündrich/Burg/Enkirch: In der 18-köpfigen Fußball-Bezirksliga West begrüßt der Tabellen-15. (drei Punkte) nach vier Niederlagen in Folge den Neunten SV Zeltingen-Rachtig (acht Zähler) zum Mosel-Derby. Anstoß in Enkirch ist am Sonntag um 14.30 Uhr.