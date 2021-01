Reil/Wittlich

Neuanfang beim einst ruhmreichen SV Wittlich: Nach zehn Jahren in der Spielgemeinschaft mit dem SV Lüxem wird der ehemalige Oberligist (1992 bis 1997) in der Saison 2021/22 wieder eigenständig an den Start in der Fußball-Kreisliga B Mosel gehen. Momentan spielt die SG Lüxem/Wittlich in der Bezirksliga West, der SV Lüxem wird nach der Trennung in der Bezirksliga weiterspielen. Trainer beim SV Wittlich wird der derzeitige Coach des Ligarivalen SG Mont Royal Kröv/Reil/Pünderich/Burg/Enkirch: Fatih Sözen übernimmt im Sommer den SV Wittlich und bringt von Mont Royal auch seinen jüngeren Bruder Burak als spielenden Co-Trainer mit.