Mont Royal eilt weiter von Sieg zu Sieg

Rund zwölf Jahre (zuvor in Zeltingen, Buchholz und Laufeld) hat der Trainer-Routinier Karl-Heinz Gräfen in der Fußball-Bezirksliga West auf dem Buckel. An so einen Siegeszug, wie er ihn momentan bei seinem neuem Verein SG Mont Royal Kröv/Pünderich/ Burg/Enkirch mitmachen darf, kann er sich nicht erinnern. Das 1:0 (1:0) der Moselaner gegen den TuS Schillingen war der siebte Sieg für Gräfens Elf in den vergangenen acht Begegnungen. Stefan Caspari schoss per Freistoß nach 34 Minuten das Tor des Tages vor 200 Zuschauern in Reil. Mont Royal verbesserte sich mit dem 8. Sieg im 13. Spiel auf Tabellenplatz sieben.