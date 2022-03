Mont Royal: Derby in Wittlich gegen SV Lüxem

Derby in der Bezirksliga West: Die SG Mont Royal Kröv/Reil/Pünderich/Burg/Enkirch gastiert am Mittwoch um 20 Uhr auf dem Kunstrasen in Wittlich beim SV Lüxem. „Lüxem gegen Mont Royal – das ist auf jeden Fall ein Derby“, sagt Gäste-Trainer Karl-Heinz Gräfen nicht nur wegen der überschaubaren Entfernung: „In diesem Spiel steckt mehr Spirit drin als in anderen Spielen.“ Lüxem steht als Tabellen-16. von 18 Teams auf einem Abstiegsplatz.