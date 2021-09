Die SG Mont Royal Kröv/Reil/Pünderich/Burg/Enkirch hat nach der FSG Ehrang (1:3) und der SG Saartal Schoden (2:4) einem weiteren Titelkandidaten in der Fußball-Bezirksliga West Paroli geboten – aber erneut sprang nichts Zählbares heraus. Das 2:4 (0:2) vor 250 Zuschauern in Daleiden beim makellosen Tabellenführer SG Arzfeld war die vierte Niederlage in Serie für die Moselaner.