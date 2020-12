Reil

Am vierten Spieltag der Fußball-Bezirksliga West gastiert die SG Mont Royal Reil/Kröv am Sonntag (15.30 Uhr) beim TuS Mosella Schweich. Die Gastgeber stehen nach drei Spieltagen ungeschlagen an der Tabellenspitze und stellen mit zehn Toren den besten Angriff. Auf die gleiche Anzahl an Treffern kommt auch die SG Mont Royal, die jedoch mit sieben Gegentoren drei mehr als der TuS kassiert hat und auch nur eines der drei Spiele gewinnen konnte.