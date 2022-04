Karl-Heinz Gräfen hat schon einiges erlebt in seiner Trainer-Laufbahn. Vor dem Spiel seiner SG Mont Royal Reil/Kröv am Samstagabend um 19 Uhr in Kröv gegen die SG Wallenborn in der Fußball-Bezirksliga West, muss er ein neues Kapitel hinzufügen.