Bezirksliga West: Mont Royal macht beim 1:3 zu viele Fehler

Der Tabellensiebte SG Mont Royal Reil/Kröv hat ihr Heimspiel in der Fußball-Bezirksliga West gegen den Dreizehnten SG Wallendorf verdient mit 1:3 (0:1) verloren. Mont Royals Trainer Karl-Heinz Gräfen wollte dabei aber auch nicht die Personalnot bei den Gastgebern gelten lassen: „Das war ein Spiel, in der eine Mannschaft muss und die andere kann. Und das hat man in den Zweikämpfen gesehen. Wallendorf war da bissiger. Wir haben vor den 2:0 und 3:0 absolut vermeidbare Fehler gemacht, aus denen müssen wir auch mal lernen.“ Das 0:1 von Fabian Bartz (7.) war nicht leicht zu verteidigen, er köpfte nach einem Freistoß aus dem Halbfeld und einer Kopfballverlängerung am langen Pfosten ein. Beim 0:2 in der 50. Minuten aber geriet eine Kopfballrückgabe von Dennis Burg (Foto) zu Keeper Thomas Kappel zu kurz und beim 0:3 (68.) gab es ein Missverständnis zwischen Kappel und Marius Cullmann, bei beiden Toren profitierte Pascal Müller von den Fehlern. Nach 72 Minuten erzielte der eingewechselte Kevin Kaiser das 1:3, in der 85. Minute sah Kaiser nach wiederholtem Foulspiel Gelb-Rot. Gräfen lobte Kaiser, der wie Scott Beth aushalf, aber dennoch: „Er war in der kurzen Zeit einer der auffälligsten Spieler bei uns, da sollte sich der eine oder andere schon mal Gedanken machen. Kevin war mit den Gedanken auf dem Platz, andere scheinbar nicht.“