Die SG Mont Royal Kröv/Reil/Pünderich/Burg/Enkirch hat den 14. Sieg im 24. Spiel in dieser Saison in der Fußball-Bezirksliga West eingefahren. In Reil (der Rasenplatz in Enkirch war unbespielbar) schlugen die Moselaner die SG Wallenborn am Ende glücklich mit 2:1 (2:0) und festigten ihren sechsten Tabellenplatz.