Zwischen Urlaubszeit und Hemmschwelle: Besucherzuspruch zum Saisonstart reißt Vereine nicht vom Hocker

Die Zuschauer im Schatten der Baumreihe unmittelbar neben dem Spielfeld auf dem Gemündener Sportplatz rollen, während sie die Partie in der Fußball-Kreisliga A Westerwald/Sieg am vergangenen Sonntag zwischen der SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod II und der SG Herdorf beobachten, den Samstag noch einmal auf. Tags zuvor hatte nämlich die erste Westerburger Mannschaft die Bezirksliga-Saison mit einem Heimspiel gegen den VfB Linz eröffnet. Es geht um den Zuschauerzuspruch der Begegnung, die gerade mal 80 Leute verfolgten. „Es hätte mehr sein können“, sagt der eine. „Parallel dazu haben aber auch Emmerichenhain und Rennerod gespielt“, gibt der andere zu bedenken. So oder so, beim ersten Kassensturz der Saison hatte nicht jeder Kassierer so viel Bares zu verzeichnen, wie es sich die Vereinsvorstände im Vorfeld vielleicht ausgemalt hatten.