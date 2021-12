Westerburg

Zweiter Corona-Fall: „War zu befürchten“ – Bezirksliga-Duell zwischen Westerburg und Weitefeld erst im März

Nach insgesamt vier Absagen am vergangenen Wochenende wird auch der letzte Spieltag des Jahres in der Fußball-Bezirksliga Ost nicht komplett über die Bühne gehen. Staffelleiter Jens Bachmann hat die für Samstag geplante Partie der SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod gegen die SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald frühzeitig abgesetzt und für Sonntag, 6. März, neu terminiert. Grund für die Verlegung ins neue Jahr ist ein zweiter durch einen PCR-Test bestätigter Corona-Fall in Reihen der Westerburger Mannschaft.