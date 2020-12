Bogel

Zum ersten Mal in ihrer Bezirksliga-Geschichte hat die SG Bornich/Reitzenhain/Bogel in einem Spiel geführt. Doch gegen die SG Rennerod/Irmtraut/Seck stand der Aufsteiger am Ende wieder ohne Punkte da. Beim 2:3 (1:0) brachten zwei Standard-Situationen die Wende zugunsten der Gäste. „Wir haben das Spiel in fünf bis zehn Minuten aus der Hand gegeben“, gestand Andreas Nickel, der mit Patrick Marner die Elf trainiert.