In der Fußball-Bezirksliga Ost stehen die SG Ellingen/Bonefeld/Willroth und der VfB Linz vor dem ersten Meisterschaftsspiel nach der Winterpause. Während die SGE beim Tabellenletzten in Rennerod antreten muss, startet der VfB mit einem Heimspiel gegen Burgschwalbach ins Fußballjahr 2022. Die Begegnung des SV Windhagen am 18. Spieltag gegen die SG Westerburg wurde auf Wunsch der Gäste auf Mittwoch, 20. April, verlegt.