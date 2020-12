Weitefeld

Kontinuität zahlt sich aus. So sehr dieser Satz auch im Sportgeschehen überproportional oft verwendet wird, ebenso häufig trifft er doch immer wieder zu. Als bestes Beispiel hierfür dienen die Fußballer der SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald. Bereits seit der Saison 2004/2005 spielen die Kombinierten in der Bezirksliga Ost und haben sich dort in den vergangenen Jahren im oberen Tabellendrittel etabliert. Von der Spielzeit 2011/2012 an landete die SG jeweils zumindest auf Position fünf – in diesen Regionen wollen sich die Weitefelder auch in der kommenden Runde bewegen.