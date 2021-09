Langsam, aber sicher kommt die Spielvereinigung EGC Wirges in der Bezirksliga Ost in Fahrt. Dank einer überzeugenden ersten Halbzeit gelang den Schützlingen von Trainer Serkan Öztürk bei der SG Müschenbach/Hachenburg am fünften Spieltag mit dem 4:2 (4:1)-Erfolg endlich der erste Dreier.