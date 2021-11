Kreisgebiet

Wintereinbruch sorgt im Westerwald für Absagen in Serie

Die geschlossene Schneedecke, die sich am Samstagmorgen über so manchen Fußballplatz in den Höhenlagen des Westerwaldes gelegt hatte, sorgte erst für Telefonate und in der Folge für etliche Absagen. Auf dem Kunstrasen in Rennerod könne sich die heimische SG vielleicht mit der SG Emmerichenhain zum Schlittenfahren treffen, das Derby zwischen den beiden Nachbarn werde er allerdings absetzen müssen, meinte Jens Bachmann, der Staffelleiter der Bezirksliga Ost.