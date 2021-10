Die SG Ellingen/Bonefeld/Willroth zählt vor dem elften Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Ost zu den führenden Teams der Liga, während der VfB Linz in der Tabelle etwas abgerutscht ist. Im Tabellenkeller hofft der SV Windhagen, zu den Nichtabstiegsplätzen aufschließen zu können. Der Ex-Rheinlandligist hatte sich am vergangenen Wochenende in Wirges beim 3:12 böse blamiert.