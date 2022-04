Noch sechs Mannschaften können sich Hoffnungen auf die Meisterschaft in der Fußball-Bezirksliga Ost machen. Darunter auch die SG Ellingen/Bonefeld/Willroth und der VfB Linz. Sie wollen am 26. Spieltag den Kontakt zu Spitzenreiter Spvgg EGC Wirges weiter verkürzen. Vielleicht kann Kreisnachbar SV Windhagen am Sonntag durch einen Sieg über Wirges Schützenhilfe leisten und dadurch selbst dem Klassenverbleib ein Stück näherkommen.