Wiedergutmachung heißt die Losung fürs Wochenende

Das vergangene Wochenende verlief in der Fußball-Bezirksliga Ost für die drei Mannschaften aus dem Kreis Neuwied sportlich alles andere als positiv. Die SG Ellingen verlor am fünften ihr erstes Spiel in dieser Saison, und das zudem auf eigenem Platz, gegen den bis dahin noch sieglosen TuS Niederahr (1:3). Der VfB Linz blieb beim 0:1 beim FC Kosova Montabaur ebenfalls ohne Punkte, und der SV Windhagen kam beim TuS Burgschwalbach sogar mit 0:6 unter die Räder. Alle drei Vereine wollen an diesem Spieltag Wiedergutmachung betreiben und haben auch allen Grund dazu, dass das gelingt.