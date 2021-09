Westerburgs Thomas Schäfer warnt vor einem blauen Wunder gegen Schlusslicht Rennerod – Müschenbachs Lukas Haubrich findet Tabellenbild der EGC trügerisch

Zum Auftakt des fünften Spieltags in der Fußball-Bezirksliga Ost steht am Samstagnachmittag das Derby zwischen der SG Westerburg und der SG Rennerod auf dem Plan. In der Vorsaison gab es diese Partie kurz vor dem Corona-bedingten Abbruch der Runde, damals setzte sich Rennerod zu Hause mit 1:0 durch. Spannend ist auch, ob bei der bis dato sieglosen Spvgg Wirges der Knoten platzt. Ohne ihren Gelb-Rot-gesperrten Spielertrainer Serkan Öztürk muss die EGC zur SG Müschenbach, die von Mittwochabend noch 120 harte Pokalminuten in den Knochen hat.