Westerburg kassiert spätes 1:1 auf der Westerwälder Seenplatte – Janz sichert Burgschwalbach einen Punkt

Im Duell zweier Tabellennachbarn trennten sich in der Fußball-Bezirksliga Ost bereits am Samstagabend die Mannschaften der SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod und der TuS Burgschwalbach bei sehr speziellen äußeren Bedingungen mit 1:1 (0:0). Auf dem schon zu Spielbeginn durchnässten Hartplatz in Westerburg taten sich beide Teams zunächst schwer. Eine erste Annäherung an das Tor gelang Justin Keeler nach Zusammenspiel mit Tim Niedermowe, dessen Abschluss aber links am Tor der Gäste aus Burgschwalbach vorbeiflog (4.). Auf der Gegenseite prüfte Torjäger Julian Ohlemacher Torwart Jonathan Kloft zweimal (5. und 27.), beide Versuche stellten für den Schlussmann der SG Westerburg jedoch kein Problem dar.