Nach zwei Niederlagen in der Fußball-Bezirksliga Ost ist bei der SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod im dritten Anlauf der Knoten geplatzt. Doch der Weg zu den drei Punkten gegen den SV Windhagen war durchaus steinig. Erst in der Schlussphase rissen die Gastgeber in Gemünden das Ruder herum und setzten sich mit 3:2 (1:1) durch.