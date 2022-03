Während die meisten Teams der Fußball-Bezirksliga Ost noch ihre letzten Testspiele bestreiten, stand für die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod und die SG Weitefeld-Langenbach/ Friedewald bereits wieder Liga-Alltag an. Fast genau drei Monate nach der eigentlichen Ansetzung der Partie, die damals Corona-bedingt verschoben werden musste, pfiff Lukas Heep das Mittelfeld-Duell an, an dessen Ende die „Gastgeber“ auf dem Ausweichplatz in Wilsenroth mit 3:1 (0:0) die Oberhand behielten.