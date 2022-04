Die SG Mudersbach/Brachbach hatte sich beim Gastspiel gegen RW Lennestadt/Grevenbrück in der westfälischen Fußball-Bezirksliga Staffel 5 einiges vorgenommen. Nach fünf Pleiten in Folge – überwiegend gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte – sollten gegen den Drittletzten wichtige Punkte im Abstiegskampf gesammelt werden. Am Ende machte sich die SG aber mit einer 2:7 (1:3)-Packung auf den Heimweg.