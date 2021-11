Die SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald wartet in der Bezirksliga Ost weiter auf den Befreiungsschlag. Nach starker Aufholjagd unterlag die Elf von Jörg Mockenhaupt im Heimspiel gegen gegen die SG Ellingen/Bonefeld/Willroth noch deutlich mit 2:5 (0:2) und ist damit seit nunmehr sieben Spielen sieglos. Die Gäste hingegen leisteten sich in der Hinrunde nur eine Niederlage und stehen nach wie vor in Schlagdistanz zur Spitze.