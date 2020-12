Niederahr

Bedingt durch die gestiegenen Corona-Infektionszahlen im Landkreis Neuwied war die SG Ellingen/Bonefeld/Willroth letztmals am 27. September in der Fußball-Bezirksliga am Ball. Die lange Pause konnte der SG nichts anhaben. Mit 4:2 (2:1) gewannen die Kombinierten beim TuS Niederahr.