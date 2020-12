Wirges

„Wir wollen die EGC dahin zurückbringen, wo sie vor einiger Zeit war!“ So lautet die Kampfansage von Serkan Öztürk, dem Trainer der Spvgg EGC Wirges, vor der neuen Saison in der Fußball-Bezirksliga Ost. Die Messlatte liegt also abermals hoch, nachdem die Wirgeser in der vergangen Spielzeit als Rheinlandliga-Absteiger nicht über einen eher enttäuschenden neunten Platz hinausgekommen waren.