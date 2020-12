Straßenhaus

Die SG Wallmenroth/Scheuerfeld spuckte der SG Ellingen/Bonefeld/Willroth in der Fußball-Bezirksliga Ost am vierten Spieltag mächtig in die „Heimspiel-Suppe“. Mit 2:1 (2:1) gelang Wallmenroth überraschend ein nicht unverdienter Auswärtserfolg auf dem Kunstrasenplatz in Straßenhaus. Die Gäste aus dem Kreis Altenkirchen siegten erstmals in dieser Saison. Für Ellingen bedeutet die Heimpleite einen Rückschlag im Kampf um einen der Spitzenplätze in der Tabelle.