Auch in ihrem zweiten Heimspiel der laufenden Saison in der Bezirksliga Ost musste sich die SG Wallmenroth/Scheuerfeld mit einem 1:1 (1:1) begnügen – diesmal gegen den SV Hundsangen, der zwar mehr als die Hälfte der Partie in Unterzahl agieren musste, dabei aber nichts mehr zuließ und sich daher den Auswärtspunkt redlich verdiente.