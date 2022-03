Auch dieses Wochenende in der Bezirksliga Ost hält so manches Kuriosum bereit. So hat es der SV Hundsangen zum Auswärtsspiel bei der SG Westerburg nur unwesentlich weiter als die Gastgeber, da diese abermals nach Wilsenroth ausweichen. Eröffnet wird der 21. Spieltag bereits am Freitagabend, wenn es für die SG Emmerichenhain zur SG Ellingen nach Straßenhaus geht.