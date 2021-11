Vor Heimspiel gegen Freier Grund: Torwartfrage ist bei der SG Mudersbach geklärt

Die Fußballer der SG Mudersbach/ Brachbach mussten im Laufe der Woche erst mal einen Schock verdauen. Dabei ging es weniger um die gerissene Serie von drei Siegen in Folge, sondern um die Begleiterscheinungen der 1:4-Niederlage beim SV Rothemühle am vergangenen Sonntag, nach der sich Trainer Stefan Häßler erst mal die Frage stellen musste, wer im nächsten Heimspiel in Staffel 5 der Bezirksliga Westfalen das Mudersbacher Tor hüten wird. Kurz vor dem Duell gegen den FC Freier Grund bereitet Häßler diese Frage aber keine Kopfschmerzen mehr. Anstoß der Begegnung auf dem Brachbacher „Häslich“ um 14.30 Uhr.