Nach sechs Spieltagen formiert sich in der Fußball-Bezirksliga Ost eine Vierer-Spitzengruppe, in der Namen zu finden sind, die man dort erwarten konnte. Doch gleich dahinter hält mit Elbert sowie den Aufsteigern Ahrbach und Wallmenroth ein überraschend starkes Trio Anschluss, auch Weitefeld ist als Achter noch dran. Eine These, die dazu passt und nach ein paar Wochen immer öfter zu hören ist: Die Klasse ist in dieser Saison ausgeglichener denn je und daher unberechenbar.