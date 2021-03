Von entspannten Ahrbachern und angefressenen Atzelgiftern: Mit der Annullierung enden die Debatten nicht

Die Entscheidung, dass die Saison 2020/21 im Fußballverband Rheinland (FVR) annulliert wurde, war nach den Entwicklungen der vergangenen Wochen keine Überraschung mehr. Beim Blick auf die Tabellen in den einzelnen Klassen zeigt sich aber, dass manche Vereine angesichts eines schlechten Saisonstarts vielleicht ganz froh sind, einen Neustart in der gleichen Klasse ermöglicht zu bekommen. Andere wiederum waren richtig gut drauf, als Ende Oktober auch der Amateurfußball runtergefahren wurde. So wie zum Beispiel die SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod.