In der Fußball-Bezirksliga Ost kommt es am Samstag zum Spitzenspiel von Tabellenführer SV Hundsangen gegen den Dritten SG Ellingen. Am Sonntag möchte der VfB Linz durch einen Heimsieg über die SG Alpenrod nach dem Ausrutscher in Burgschwalbach den Kontakt zur Spitze verringern. In der Partie des SV Windhagen gegen die SG Müschenbach geht es um wichtige Punkte im Kampf um einen sicheren Mittelfeldplatz.