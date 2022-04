Nach 28 Punkten aus den vergangenen zehn Spielen in der Fußball-Bezirksliga Ost steht der VfB Linz vor dem Sprung auf den zweiten Tabellenplatz. Dafür benötigen die Linzer am Mittwochabend im Nachholspiel einen Sieg über die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod. Der Anstoß im Stadion auf dem Kaiserberg erfolgt um 20 Uhr. Im Hinspiel siegte der VfB auf dem Rasenplatz in Gemünden im Westerwaldkreis klar mit 4:0.