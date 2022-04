VfB Linz peilt im Topspiel die Tabellenspitze an

Im Stadion auf dem Linzer Kaiserberg steigt am Karsamstag in der Fußball-Bezirksliga Ost der Knüller des 23. Spieltags. Der Tabellenzweite VfB Linz erwartet Spitzenreiter Spvgg EGC Wirges und schielt selbst auf Platz eins. Von einem Ausrutscher der Wirgeser könnte zudem Verfolger Ellingen bei einem Dreier in Montabaur profitieren und den Abstand zur Spitze verkürzen. Im Duell der SG Weitefeld gegen den SV Windhagen geht es für neide Teams dagegen um Punkte auf dem Weg zum Klassenverbleib. Alle drei Spiele beginnen um 17 Uhr.