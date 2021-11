VfB Linz gibt auf dem Platz klare Antwort – TuS Niederahr geht nach 1:0-Führung noch mit 2:6 unter

Der VfB Linz hat seine Unzufriedenheit in positive Energie umgesetzt und sein Nachholspiel in der Fußball-Bezirksliga Ost zu Hause gegen den TuS Niederahr am Donnerstagabend mit 6:2 (2:1) gewonnen. Der Linzer Trainer Behar Prenku und seine Mannschaft hatten sich wenig einverstanden gezeigt über die Art und Weise, wie Niederahr die Absage des Spiels am ursprünglichen Termin wegen eines Coronafalls kommuniziert hätte. Auf dem Platz fanden die Gastgeber nun am Donnerstagabend eine klare Sprache mit entsprechend klarer Antwort.