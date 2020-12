Linz

Der VfB Linz kommt in der Fußball-Bezirksliga Ost langsam in Fahrt. Mit dem 4:1(1:1)-Heimerfolg über die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod kletterten die Linzer nach dem durchwachsenen Saisonstart in der Tabelle auf den siebten Platz. Gegen im ersten Abschnitt stärkere Westerburger steigerte sich der VfB nach der Pause gewaltig und holte sich so den ersten Heimsieg auf dem neuen Kunstrasenbelag am Kaiserberg.