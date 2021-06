Rhein-Lahn

Verzicht auf Platz in der Bezirksliga: „BoReiBo“ zieht sich in die A-Klasse zurück

Die Macher der SG Bornich/Reitzenhain/Bogel haben die sportliche Situation abgewägt und entschieden, in der kommenden Saison mit ihren Fußballern wieder in der A-Klasse auf Torejagd zu gehen. Während Patrick Marner, der gemeinsam mit Andreas Nickel das Trainergespann der Dreier-Kombinierten bildet, weiter hin und hergerissen ist und sich nach eigenem Bekunden das Stimmungsbild weiterhin nahezu täglich ändert, haben Vorsitzende und Abteilungsleiter der an der SG beteiligten Vereine nun die Entscheidung getroffen, auf den Platz in der Bezirksliga zu verzichten.