Was haben die Paarungen Rennerod gegen Westerburg und Emmerichenhain gegen Niederahr in der Bezirksliga Ost sowie das Duell zwischen Alsdorf und Weyerbusch in der Kreisliga A Westerwald/Sieg gemeinsam? Richtig, alle drei Partien wurden am vergangenen Wochenende ausgetragen. Aber in jeder einzelnen wurden seitens der Gastgeber auch Spieler eingesetzt, die am selben Tag bereits in den jeweiligen Reserveteams gekickt hatten. So weit, so normal – allerdings nicht in Corona-Zeiten.