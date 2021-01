Burgschwalbach TuS Burgschwalbach holt im Sommer mit Jan Darda und Justin Heimann ein Duo vom VfR 07 Limburg Nachdem Fußball-Bezirksligist TuS Burgschwalbach die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit dem A-Lizenz-Inhaber Walter Reitz fixiert hat (wir berichteten) treibt der Verein vom Märchenwald seine Personalplanungen weiter voran. So gibt die TuS bereits jetzt in unsicheren Zeiten mit Jan Darda (23, Tor) und Justin Heimann (23, Abwehr) zwei Neuzugänge bekannt. Das Duo wird vom Limburger Kreisoberligisten VfR 07 Limburg im Sommer an die Aar wechseln.

„Beides sind junge, talentierte Spieler, die bereits höherklassig aktiv waren und daher hervorragend in unser Anforderungsprofil passen und unsere junge Mannschaft sicherlich optimal ergänzen werden“, erklärt Spielausschuss-Vorsitzender Ralf Funk, der bereits mit weiteren potenziellen Neuzugängen in Kontakt steht und bemüht ist, den Kader der Rot-Schwarzen in der Breite zu verstärken. red