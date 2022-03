Dass der notorische Angstgegner der TuS Burgschwalbach gestern seinen Schrecken verloren hat, liegt maßgeblich auch am Torhüter Benjamin Rick. Der stand im Blickpunkt, als der SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald nach 34 Minuten ein Foulelfmeter zugesprochen wurde, nachdem Steffen Kempf im Zweikampf mit Maximilian Janz zu Fall gekommen war. Mario Weisang trat an, scheiterte jedoch an Rick. So war der Weg frei zum 4:1 (3:0)-Heimerfolg.