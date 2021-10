Wer mehr als 70 Minuten in Unterzahl spielt und es dennoch schafft, eine Begegnung zu kontrollieren und zudem die entscheidenden Akzente zu setzen, der dürfte Beweise genug geliefert haben, warum er nach elf Spieltagen in der Bezirksliga Ost an erster Stelle steht. Das habe seine Mannschaft beim 3:2 (1:1)-Erfolg in Friedewald als Gast der SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald vor allem in der zweiten Halbzeit gezeigt, fand Ralf Hannappel, der Trainer des SV Hundsangen.